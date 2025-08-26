A.B.C-Zの戸塚祥太、俳優の紺野彩夏がW主演する、26日放送のMBS／TBSドラマイズム『極道上司に愛されたら』（MBSでは深1：04〜、TBSでは深1：33〜）第6話において、落語家・立川志らくの出演が決定した。志らくは、組長・不動龍星を演じる。【写真】戸塚祥太、シャワーに濡れた背中に入れ墨がびっちり人気コミック『極道上司に愛されたら〜冷徹カレとの甘すぎる同居〜』（原作：真霜ナオ、漫画：＠R）を実写化。“極道上司”と