お笑い芸人でアーティストとしても活動するYURIYAN RETRIEVERが、2ndデジタルシングル「Venus」を9月1日に配信リリースすることが決定した。【画像】かわいい…！本人が描き下ろした新曲「Venus」ジャケット今年7月にメジャーデビューを果たし、1stシングル「YURIYAN TIME」を発表したYURIYAN RETRIEVER。早くも届けられる新曲「Venus」は、現代社会に根強く残るルッキズムに対する思いをコンセプトに制作された。作詞は、前