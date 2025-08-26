俳優の山田裕貴が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、父親でプロ野球・広島、中日などで活躍した山田和利さんが死去したことを明かした。６０歳。約４年前からがんで闘病していたという。裕貴は「父山田和利が８月１６日に６０歳で永眠いたしました」とし、和利氏が死去したことを報告。続けて「これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団ＯＢの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申