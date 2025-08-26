「ＤｅＮＡ−阪神」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が四回、先制ソロを放った二回に続き、２打席連続アーチとなる今季１０号ソロを放った。カウント０−２と追い込まれながらも、村上の投じた高めボール気味の１４７キロ直球を右翼席まで一直線に運んだ。筒香の２ケタ本塁打は、２０１９年以来６年ぶり。１試合２発も２０１９年８月１７日の広島戦以来、６年ぶり。筒香は「チームの勝利のために打っ