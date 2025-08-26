青森・弘前市で行われたソフトバンク戦のセレモニアルピッチとして、青森県出身で２４年パリ五輪近代五種で日本人初のメダルとなる銀メダルを獲得した佐藤大宗が登場した。首から銀メダルをぶらさげながら、銀次アンバサダーを捕手役に見事なノーバン投球。メダルがかかったパリ五輪近代五種の最終種目と同じくらい緊張したと明かし、「いい球が投げられたんじゃないかな、盛り上げられたんじゃないかなという気持ちがあります」