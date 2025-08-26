台風13号が接近したのは“中国のハワイ”と呼ばれる海南島。ホテルのロビーでは、強風が打ち付ける扉をスタッフが懸命に押さえていましたが、強風に耐えられずホテルの窓が破損。風に飛ばされた紙が舞い上がり、ロビーは一瞬にして騒然とした雰囲気となりました。さらに、強風で破壊されたホテルのレストランの扉。頭を手で覆い逃げる男性や必死に物陰に隠れる幼い子供の姿がありました。被害はショッピングモールでも。強風で破片