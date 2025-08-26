北海道の石狩・空知・後志地方と上川・留萌地方では、27日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。北海道27日朝にかけて「線状降水帯」発生の可能性札幌管区気象台では8月26日午後5時50分に、大雨と雷及び突風に関する北海道地方気象情報を発表しました。日本海側とオホーツク海側北部では、引き続き27日夕方にかけて、大雨による土砂災害や河川の増水や氾濫、低い土地の