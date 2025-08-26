高田潤騎手＝栗東・フリー＝をはじめとした、栗東所属のＪＲＡジョッキー１３人が８月２６日、滋賀県大津市の児童養護施設「小鳩の家」を訪問した。フランクフルト、焼きそば、たこ焼き、かき氷などを各騎手が分担して調理して振る舞い、夜には花火を楽しむなどして児童らと触れ合った。以前、チャリティーオークションの目録を贈呈するために同施設を訪れた帰り際に、ふと子どもを抱き上げるとすぐさま大勢の子どもたちに取り