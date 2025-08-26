ローソンが防災の日を前に、「厨房を使った災害時のおにぎり供給の訓練」を行いました。ローソンが26日に行ったのは、店内で出来立ての弁当などを調理する「まちかど厨房」での災害時を想定した訓練で、店内スタッフが手作業でおにぎりを作り、販売します。ローソンは全国約9600店舗に炊飯をはじめとした厨房設備があり、物流が止まっても電気さえあれば、おにぎりの提供が可能だといいます。ローソン リスク統括部長・石合大悟さ