ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー在籍8シーズン目のニック・マルティネス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は7打数無安打と快音なし 相手先発は、35歳の右腕マルティネス。2014年にレンジャーズでメジャーデビュ