９月に運用が始まる「札幌圏消防指令センター」が完成し、披露式が開かれました。札幌圏８市町村の災害対応状況を一括で把握することで、災害時の効率的な救急対応が期待されます。８月２６日午前、札幌市消防局で行われたのは「札幌圏消防指令センター」の完成披露式です「札幌圏消防指令センター」は、札幌圏の８市町村の消防指令センターを一元化する市が共同化を行うことは道内初の取り組みです。