º£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¡£¿·Éè¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÎÌðÂô¤µ¤ó¤¬¡¢ÁÏ´©55¼þÇ¯¤Îanan¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡ª 50¼þÇ¯¤ÎÌðÂô¤µ¤ó¤È55¼þÇ¯¤Îanan¡£¾¡¼ê¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼Ãç´Ö¤Î±ï¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥À¥á¸µ¤Ç¤Î°ÍÍê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊÖ»ö¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÌÌ