元AKB48の板野友美が26日、自身のインスタグラムを更新。同じくAKB48卒業生の宮澤佐江の1stライブに訪れたことを報告した。 【写真】懐かしい～けど、キュートさは変わらない４ショット 「佐江の1stライブに行ってきたよ」と投稿。「ソロライブ初！！！なんだってびっくりするくらい佐江らしい素敵なライブで、終始感動でした」と振り返った。 「優子と才加にも会えて佐江の楽屋で4人で話してる時懐かしく