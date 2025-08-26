¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼¹É®µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¤à¤¯¤ß¤äÊØÈë¤Ê¤É¤Çº¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¹¹¤«¤·¤äÆü¸÷¤ËÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾É¾õ¡¢·î·ÐÁ°¾É¸õ·²¡ÊPMS¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤ÎÉþÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þÁ±¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û40Âå¤Î¡ÖÀ¸ÍýÉÔ½ç¡×