財務省は２０２６年度予算の概算要求で、借金である国債の償還や利払いに充てる「国債費」を３２兆３８６５億円とする方針を固めた。利払い費が膨らむことで、要求段階で過去最大だった２２年度予算の金額（３０兆２３６２億円）を上回る見通しだ。国債費のうち、利払い費は２５年度当初予算比２４・０％増の１３兆４３５億円、満期を迎えた国債の元本償還にあてる債務償還費は９・３％増の１９兆３１０４億円とする。長期金