「ＤｅＮＡ−阪神」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が２打席連発の１０号ソロを放った。四回、阪神・村上が２ストライクから投じた高め速球を強振。ライナーで右翼席へ運び、球場をどよめかせた。二回は先制の９号ソロ。２４日の巨人戦から２戦連発となるアーチ。村上の投じた１４８キロの高め直球をとらえ、右翼席中段まで豪快に運んだ。筒香の阪神戦での本塁打は、昨季９月２０日以来。村上に対して