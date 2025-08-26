お笑い芸人のヒロシさんが、自身のインスタグラムに愛車のカワサキ製のバイクについて、バイク愛が溢れる投稿しました。【写真を見る】【 ヒロシ 】 「磨く。磨く。磨く。乗る。」愛車のバイクに込めた自虐的投稿「磨く為に買ったのかしら」ヒロシさんが投稿したのは、カワサキのロゴが刻まれた、ビンテージバイクの金属のパーツをクローズアップした画像。丁寧に磨かれ、光沢を放っているのがわかります。 この画像にヒ