¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡Ë¡Ê¹â»³ ´ðÉ§ ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ËNNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿8·î22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬39¡ó¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤¬50¡ó¤Ç¤·¤¿¡£»²±¡Áª¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Á°²óÄ´ºº¤è¤ê»Ù»ýÎ¨¤Ï17¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤ÏÀ¤Ï¡ÖÂ³Åê¡×¤òÇ§¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ï¾¯¤·¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î