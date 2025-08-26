¿©ÎÁÉÊ¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É ¥â¥Î¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¸©Æâ¤Î¥Ð¥¹³Æ¼Ò¤ÏÍè·î1Æü¤«¤é¡¢°ìÈÌÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ ±¿Å¾¼êÉÔÂ­¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç17¡ó¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾ÃÈñÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢1997Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±¿ÄÂ¤ò²þÄê¤¹¤ë¸©±Ä¥Ð¥¹¡£ Ä¹ºê¸©¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íè·î1Æü¤«¤é½é¾è¤ê±¿ÄÂ¤¬Ä¹ºê»ÔÃæ¿´Éô¤Ï¡¢¸½ºß¤Î160±ß¤«¤é190±ß¡£ ¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢150±ß¤«¤é180±ß¤Ë¡£