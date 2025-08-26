明治元年創業の伝統ある酒造「茺田酒造」から、“本格麦焼酎”の新しい割り方として「紅茶割り」が提案されました。なぜ「紅茶割り」なのか。実は「紅茶」自体の注目度が、いま密かに上がっているのだとか。例えば、スターバックスから、紅茶専門店である「スターバックス ティー ＆ カフェ」がオープンしたり、セブン-イレブン・ジャパンからは、専用マシンで本格紅茶が楽しめる「セブンカフェ ティー」が設置されたりして