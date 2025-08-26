文部科学省などが入る庁舎全国に85校ある国立大の在り方を議論する文部科学省の検討会は26日、急速な少子化や人工知能（AI）の発展を見据え、国立大の機能強化に向けた「改革の方針」をまとめた。国が規模に応じて配分する「運営費交付金」について、物価変動などに対応する仕組みの構築を要請。学部の規模見直しも必要だとした。国立大は2004年度に法人化され、運営費交付金が人件費などの基盤的経費となっている。ただ、25年