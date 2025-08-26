·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎIMAX¡ÊR¡ËÈÇ¤¬¡¢9·î19Æü¤è¤êÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤È¥µ¥á¤ÎËâ¿Í¡¦¥Ó¡¼¥à¤Î¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëIMAXÈÇ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ABEMA¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÈÖ¤òÌµÎÁÊüÁ÷¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´¬Ëö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿·µ¬±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ö¤Á¤§¤ó¤½¡¼¤Ó¤è¤ê¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó Áí½¸ÊÓ¡Ù¤ÎÆÈÀêÀè¹Ô¡¦ÌµÎÁÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¡¢¥­¡¼¥Ó¥¸