¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤è¤ê¡¢¥¢¥Ê¤¬¿ÈÂÎ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à¾×·â¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë½µËö3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡ÖÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¡×¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè»°ºî¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¡Ê201