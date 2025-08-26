8·î24Æü¡¢ABEMA¤Îº§³è¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØGIRL or LADY¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬¡¢2024Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¤ÎÇ¯Îð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆ£¿¹¤È¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÊ¿Í´Æà¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¡¢¡Èº§³è¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£27ºÐ¤ÎÊ¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤¬·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤À¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¼ãÄÐ¤¬¡Ö¤¨?¥¬¡¼¥ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È