¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á¡½ºå¿À¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë£Ä£å£Î£Á¤¬£²²ó¤ËÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤Î£¹¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡££··î£±Æü°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£²£´Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÂ³¤­¡Ö£µÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Åû¹á¤Ï¡¢£²²óÀèÆ¬¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂ¼¾å¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÅÏÊÆÁ°¤Î£±£¹Ç¯¡Ê£²£¹ËÜ¡Ë°ÊÍè¤Î£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò