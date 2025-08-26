日本サッカー協会(JFA)は26日、日本代表が10月14日(火)に東京スタジアム(味の素スタジアム)でブラジル代表と対戦することが決まったと発表した。テレビ朝日系列とABEMAで生放送。午後7時30分にキックオフする。ブラジル代表との対戦は国立競技場で行われた2022年6月6日以来3年ぶり。その試合ではネイマールにPKを決められ、0-1で敗れていた。過去の通算対戦成績は0勝2分11敗となっており、史上最強と表される森保ジャパンが初