2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£½÷À­·ÝÇ½¿ÍÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/06/02¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö20Âåº¢¤Î¼ã¤µ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡ö¡ö¡ö5·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ã»ÊÔ±Ç²èº×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È ¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡õ¥¢¥¸¥¢2025¡×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¤Î½Ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¡×¤Ë½÷Í¥¤Î¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡Ê46¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±üÂ¿Ëà¤òÉñÂæ¤Ë3¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤¬