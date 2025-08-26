立命館大の朱雀キャンパス＝京都市「戦争の痛苦」などの文言をなくす立命館憲章の改正案を巡り、学校法人立命館（京都市）が10月の創立記念行事に予定していた新憲章の公表を見送ることが26日、分かった。改正検討に関わった高山茂副総長らが共同通信の取材に明らかにした。学生や教職員から「平和への誓いが揺らぐ」などの反対の声が上がる一方、賛成意見も寄せられるとし「期間にこだわらず慎重に議論したい」と修正も含め検討