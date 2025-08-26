ÇÐÍ¥¤ÎÃÎÇ°Î¤Æà¡Ê44¡Ë¤¬¡¢25Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Ç¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë19ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦»ü±Ñ¤µ¤ó¤È¿Æ»Ò¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÎÇ°Î¤Æà¤ÎÄ¹ÃË¡¦»ü±Ñ¤µ¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È2005Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÍâÇ¯Ä¹ÃË¡¦»ü±Ñ¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢2007Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Î°æ¾åË§Íº¡Ê46¡Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢2018Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²È