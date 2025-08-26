¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²È·×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ°¤­¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤ª¤è¤½1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê3000±ßÊ¬¤Î¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ ¢£ÂÀºËÉÜ»Ô¡¦ÆïÅÄÂçÂ¢ »ÔÄ¹¡Ö¼¡Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°é¤Á¤òÅ°Äì±þ±ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ»ö¶È¡£¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢29Æü³«²ñ¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÇÛÉÛ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£»ÔÌ±¡Ö¿©¤Ù¤ëÇ¯