¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ýºå¿À¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ö²£ßÀ´Áº×¡×¡Ê¤è¤³¤Ï¤Þ¤ª¤È¤³¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥±¥á¥ó³ÊÆ®²È¤Î°æ¾åÄ¾¼ù¤¬¡¢»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Äã¤á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ¼Àµ¤Ê´é¤«¤é¾Ð¤ß¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢Á´Êý°Ì¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª¼­µ·¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£