¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó½êÂ°Åö»þ¤Î¿û¸¶Í³Àª¡á2024Ç¯11·î¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï26Æü¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤éÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¡Ê25¡Ë¤¬º£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤­¡£¿û¸¶¤Ïºòµ¨¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤«¤éÅö»þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë4Ç¯·ÀÌó¤Ç°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Ï2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£