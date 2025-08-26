¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ï¡¢»ö·ïÁ°Æü¤Ë¤â½÷À­¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±ÇÁü¤òJNN¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ö·ïÁ°Æü¤â½÷À­¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ËÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À­»É»¦º£·î20Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢µÞ¤°ÍÍ»Ò¤Ç