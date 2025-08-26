»°É©ÅÅµ¡¤Ï¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯¼°¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ ¡ÖiNSTICK ZUBAQ¡Ê¥º¥Ð¥­¥å¡¼¡ËHC-JK2E¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÇäÍ½ÁÛ²Á³Ê¤Ï9Ëü9000±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È »æ¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÉÔÍ×¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¼°¤Ï¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¤ß¼Î¤Æ»þ¤Ë¤´¤ß¤¬Éñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥¹¥È¥«¥Ã¥×¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤½¤³¤ÇºÇ¶á¤Ç¤Ï¤´¤ß¼Î¤Æ¤¬´ÊÃ±¤Ê»æ¥Ñ¥Ã¥¯¼°¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£