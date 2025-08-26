MLB公式サイトは25日（日本時間26日）、最新の年間MVP模擬投票を実施。ア・リーグはカル・ローリー捕手（マリナーズ）がアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抑えて初のトップに。ナ・リーグは大谷翔平投手（ドジャース）が圧倒的な支持で1位に選出された。 ■ア・リーグはローリーが初のトップ 今回の投票では、MLB公式37人の専門家がMVP争いを予想。