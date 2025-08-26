歌手のマライア・キャリー（５６）が、ＭＴＶビデオ・ミュージック・アワード（ＶＭＡ）でマイケル・ジャクソン・ビデオ・ヴァンガード賞を受賞する。来月７日に２０年振りにＶＭＡのステージに上がり、ミュージック・ビデオとポップカルチャーへの「卓越した貢献と深い影響」を称える同賞を受け取る予定だ。 【写真】ステージで熱唱するマライア・キャリー 同賞は故