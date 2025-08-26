SEVENTEEN¤Î¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤äNCT¤Î¥¸¥ç¥ó¥¦¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¡È¥Á¥ã¥é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¥á¥¬¥Í»Ñ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥¤¥¢¥¤¥¢¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Î»Ñ¡£¥¸¥ç¥ó¥Ï