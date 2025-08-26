²¤½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¡ÖUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡×2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤¬WOWOW¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ(ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®)¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢ºÇ¸å¤Î½Ð¾ì7ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î27Æü¤È28Æü¤Î2nd leg¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÁª¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´36¥¯¥é¥Ö¤¬½ÐÂ·¤¦¾õ¶·¡£29Æü¤Ë¤Ï¥â¥Ê¥³¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÁÈ¹ç¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢WOWOW¥µ¥Ã¥«¡¼¸ø¼°YouTub