¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ýºå¿À¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë³ÊÆ®²È¡¦³ÑÅÄ¿®Ï¯»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬»î¹çÁ°¤Î¹ñ²ÎÆÈ¾§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î´¡¹¤È¤·¤¿¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¶ÚÆù¤ò¤¢¤é¤ï¤ËÇ®¾§¤·¤¿³ÑÅÄ»á¤Ï¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ë¶Á¤¯ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÎ¾·³¥Ê¥¤¥ó¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÄ°¤­Æþ¤ê¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤âÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î£³Ï¢Àï¤Ï¿¿²Æ¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ßÀ´Áº×¡×¡Ê¤è¤³¤Ï¤Þ¤ª¤È¤³¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÑÅÄ»á¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç±þ±çÁí