¥·¥ã¡¼¥×¤Ï8·î26Æü¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖES-12X1¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀöÂõµ¡¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCOCORO HOME AI¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÀöÂõÊª¤ÎÀö¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÁÌä¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤¬¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¥³¡¼¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£È¯Çä¤Ï9·î11Æü¡£°ìÉôµ¡Ç½¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿Äã²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¡ÖES-12P1¡×¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï9·î18Æü¡£À¸À®AIÅëºÜ¤Î¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡ÖES-12X1¡×ES-12X