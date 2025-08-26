º£Ç¯3·î¡¢·§ËÜ¸©¹ç»Ö»Ô¤Î¹âÎð½÷À­¤«¤é¸½¶â2380Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¹ñÀÒ¤Î¥¯¥¨¥¤¡¦¥«¥¤¡¦¥ä¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£ ¥¯¥¨¥¤ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯3·î¡¢ÊÌ¤ÎÃË¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ·Ù»¡´±¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¹ç»Ö»Ô¤Î81ºÐ¤Î½÷À­¤Ë¡ÖË¡Ì³Ä´ºº¤Î¤¿¤á»æÊ¾ÈÖ¹æ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¸½¶â2380Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤