¡ÚÆü»º¼«Æ°¼Ö¡§¡ÖR35 GT-R¡×À¸»º½ªÎ»¡Û 8·î26Æü È¯É½ ¡Ö¥°¥é¥ó¥Äー¥ê¥¹¥â£·¡×¤Ç¤Î¡ÖGT-R Premium edition T-spec '24¡× Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï8·î26Æü¡¢¹âÀ­Ç½¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡ÖR35 GT-R¡×¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡ÖR35 GT-R¡×¤Ï¡¢2002Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¤Î¸å·Ñ¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¹ー¥Ñー¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·