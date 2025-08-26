ÀéÍÕ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìµ¿¦¤ÎÊÝÅÄ°ªÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢25Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæÂ¼¼ëÎ¤¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ò¤ª¤è¤½20Ê¬´Ö¡¢ËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÆ±µïÃæ¤Î¸òºÝ½÷À­¤ò½³Èô¤Ð¤·¤ÆËÀ¤Ç²¥¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¤·