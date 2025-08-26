Æü¸þºä46¤Ï26Æü¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¡Ê9·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¡¢28Æü¸á¸å10»þ¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ïºà¤¾¤í¤¤¡Ä¡ªÆü¸þºä46¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¸Þ´üÀ¸°ìÍ÷¤Þ¤¿²»¸»¤Ï¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢8·î27Æü¸áÁ°0»þ¤è¤ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Æü¸þºä46¤Ï¡¢°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢Æó´üÀ¸¡Á¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸¡¦Æü¸þºä46¤È¤·¤ÆÎ×¤à