ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê9·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÇò°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤À²¤ì¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Í­Â¼²Í½ã¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤À¤±¤ËÊ¡»³¤ÏÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö»£±Æ¤Î´ü´Ö¤¬¾¯¤·¶õ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¶õ¤¤¤¿´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤âºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹