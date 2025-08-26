½µ´ÖÍ½Êó¡Ê²¬»³¡¦¹áÀî¡Ë 26Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢²¬»³¸©¤Ç¤Ï4ÃÏÅÀ¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤Ï2ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å4»þ¤Î»þÅÀ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©¤¬13¿Í¡¢¹áÀî¸©¤¬2¿Í¤Ç¤·¤¿¡£8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÌÔ½ë¤¬Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ 27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç²¬»³¸©¤òÃæ¿´¤Ë¸á¸å¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÅ»³¤ä²¬»³¤Ç¤Ï35¡î¤ò²¼²ó¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤ËÇ®Ãæ