¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï8·î26Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¡ÖÞÏ¿å±ñ¡×¤ÇÂè5¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬71¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£¤¢¤¹27Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÉõ¤¸¼ê¤ò³«Éõ¤·¡¢ÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤´ÈÓ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤!? ±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¡ÈÅ´²ÐÐ§¡É¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÆ£°æ²¦°Ì¤¬ËÉ±Ò¤ò·è¤á¤ë¤«¡¢Á°¶É¤Î½é¾¡Íø¤ÇÀª