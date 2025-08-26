·Ù»ëÄ£Â¿ËàÃæ±û·Ù»¡½ð¤¬¡¢¹âÎðÃËÀ­2¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿65ºÐ¤È68ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤Ç¤¹¡£Â¿ËàÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï65ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÁòµ·²ñ¼Ò¤ËÅÏ¤¹ºÝ¡¢¸í¤Ã¤Æ68ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢68ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂ²¤Ë°äÂÎ¤òÅÏ¤¹ºÝ¤Ëµ¤ÉÕ¤­¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£68ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ÐÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°äÂÎ¤Ë¼è