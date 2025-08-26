26Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.1ÅÙ¤ËÃ£¤·¡¢9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Â³ÌÔ½ëÆü¤Î²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯´ÖÌÔ½ëÆü¤â22ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤Î²áµîºÇÂ¿µ­Ï¿¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂåÌÔ½ëÆü¤Îµ­Ï¿¤ËÊÂ¤Ö¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ­Ï¿ÅªÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤â¡Ö°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³°¤ÇÍ·¤Ö²ó¿ô¤Ï¸º¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦´û¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë