2024Ç¯¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLOONA¡Êº£·î¤Î¾¯½÷¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Yves¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Îµ¤±Ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼MILLIC¤¬Î¨¤¤¤ëPAIX PER MIL¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£Æ±Ç¯5·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥£¥á¡¼¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼Lil Cherry¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿É½Âê¶Ê¤ò°ú¤­²¼¤²¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡ØLOOP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£UK Garage¤È¥Ï¥¦¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢11·î¤Ë¥ê